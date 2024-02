Zmiana dzierżawcy w schronisku Samotnia. Turyści obawiają się, że z górskiego schroniska nowi dzierżawcy zrobią hotel, a ceny pójdą w górę

Przyjdzie coś nowoczesnego i zniszczy cały klimat w imię nowoczesności. Nie zawsze musimy iść zgodnie z postępem, najwięcej klimatu jest tam, gdzie są wspomnienia i stare mury. To było moje ulubione miejsce w Karkonoszach, ale coś czuję, że powiem stop i nie będę tam zaglądać od 15 maja.

Murowaniec to "schronisko" już jest barem szybkiej obsługi. Szkoda, że już tylko pieniądz się liczy w tym świecie. PTTK - WSTYD. Musi to wybrzmieć: Samotnia, to schronisko, jest miejscem wyjątkowym na górskiej mapie Polski i na naszych oczach jest po prostu zabijane. Bez najmniejszych skrupułów.