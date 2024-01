Niezwykły, zapomniany park na Dolnym Śląsku. Był sceną horroru - zobacz zdjęcia!

Park był częścią pałacu Emila Beckera, ale po budowli nie ma już śladu. Pozostały stare fotografie, gdyż po II wojnie światowej obiekt niszczał, aż został rozebrany. Warto dodać, że pałac wybudowano w 1688 roku. Pozostał park, którego czasy świetności również dawno minęły, ale z zabudowań przetrwało mauzoleum Emila Beckera oraz wieża widokowa. Około dekadę temu o przywrócenie pamięci dla wyjątkowego miejsca zadbali okoliczni mieszkańcy - bracia Paweł i Jan Gromadzcy, którzy w czynie społecznym oznaczali trasy spacerowe, montowali tabliczki informacyjne dotyczące historii tego miejsca. Działali w porozumieniu z właścicielem, bowiem aktualnie jest to teren prywatny, ale dostępny dla spacerowiczów.

Tam kręcili horror!

"Redwood" w reż. Toma Patona kręcono w zapomnianym parku w Maciejowej oraz kilku innych miejscach w naszym regionie. Oficjalna premiera w Polsce miała miejsce 8 grudnia 2017 roku i była wyświetlana m.in. w sieci Kina Helios (wcześniej, bo 27 i 31 października również podczas nocnych maratonów halloween). Starsi miłośnicy seriali z pewnością pamiętają „Buffy – postrach wampirów”, gdzie grał Nicolas Brendon – odtwórca jednej z głównych ról. To właśnie w naszym regionie, po 13 latach (serial powstawał w latach 1997-2003) N. Brendon ponownie miał do czynienia z wampirami. Ponadto aktor występował m.in. w serialu „Świat według Bundych” oraz w horrorze „Dzieci kukurydzy III”. W obsadzie "Redwood" znaleźli się również: Mike Beckingham („Subconscious” - 2015), Tatjana Nardone („Stalking Eva” - 2015 oraz w produkcji HBO u boku Dustina Hoffmana w serialu „Medici: Master of Florence”), Jessica-Jane Stafford („The real hustle” - 2006, „Dream Team” - 1997, „Devil's Tower” - 2014).