Od jutra (15 grudnia) na jarmarku bożonarodzeniowy w Jeleniej Górze kupicie smakołyki i prezenty z Czech oraz lokalnych wytwórców Alina Gierak

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej (choć pogoda na to nie wskazuje) i kto jeszcze nie ma prezentów, będzie miał okazję do ich kupienia. Jutro (15 grudnia) na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze rozpocznie się Polsko-Czeski Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie także okazja do wspólnego pośpiewania kolęd.