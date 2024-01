Weekend w Jeleniej Górze ( 12.01 - 14.01). Koncert Tymona Tymańskiego, targ rolny oraz spektakle w teatrach

W niedzielę (14 styczna) o godz.16.00 możecie zabrać dzieci na spektakl "Rydygier, mój przyjaciel wampir" w Zdrojowym Teatrze Animacji. To zabawna i pouczająca opowieść o tym, że każdy jest wart tego, by obdarzyć go przyjaźnią.

Marcin Oliva Soto/Polskapress