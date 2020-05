Oddział buforowy dla osób bezdomnych- to piąty taki obiekt w Polsce [ZDJĘCIA]

W okresie pandemii osoby bezdomne nie mogły być przyjmowane bezpośrednio z ulicy do schroniska czy noclegowni. To w trosce o pozostałych podopiecznych, by nie zarazili się koronawirusem. Teraz ten problem został rozwiązany.

- Prowadziliśmy unijny projekt pn. Akademia Streetworkingu, polegający na pomocy osobom bezdomnym, znajdującym się w przestrzeni publicznej – tłumaczy Bogusław Gałka, prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta. – Udało się przekonać ministerstwo w przekształcenie tego projektu na projekt pomocowy, związany z walką z COVID-em.

Zakłada on powstanie placówek buforowych. W Jeleniej Górze przy schronisku stanęło 6 kontenerów mieszkalnych. Są połączone ze sobą, tworząc jakby mieszkanie. W pokojach znajdują się łóżka piętrowe i podstawowe meble: szafa oraz stół z krzesłami. Jest wspólna łazienka z prysznicami oraz toaleta. Kontenery są ogrzewane (ogrzewanie elektryczne), w łazienkach jest ciepła woda, a okolica jest monitorowana. W piątek były podłączane instalacje kanalizacyjna i wodociągowa.