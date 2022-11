Pałac Łomnica zaprasza na pierwszy Kiermasz Adwentowy 26-27.11

Łomnicki Kiermasz Adwentowy to idealne miejsce aby zakupić świąteczne ozdoby, prezenty pod choinkę dla najbliższych czy skosztować pysznego jedzenia. Łomnicki kiermasz adwentowy to moc atrakcji dla całej rodziny. Na przybyłych czeka muzyka na żywo oraz przejażdżki konne, zdobienie pierników i warsztaty tworzenia wieńców adwentowych.

Kiermasz Adwentowy to największy z łomnickich kiermaszów. Liczna grupa wystawców oferuje mnóstwo oryginalnych wyrobów. mat. organizatora

Kiermasz Adwentowy odbędzie się na Folwarku Pałacu Łomnica. Jest największy z łomnickich kiermaszów organizowany co roku w okresie świątecznym. Licznie zgromadzeni wystawcy oferują swoje wyroby. Wśród bogatego asortymentu możemy znaleźć:

ozdoby choinkowe,

dekoracje świąteczne,

upominki dla bliskich,

kulinarne specjały

Najbliższy Kiermasz Adwentowy w Łomnicy odbędzie się w od 26 listopada do 27 listopada 2022

w godzinach od 11:00 do 17:00. Jeśli jednak w ten weekend nie uda Wam się odwiedzić Łomnicy to warto zarezerwować sobie czas w drugim terminie. Kiermasz Adwentowy odbędzie się także od 3 grudnia do 4 grudnia 2022 również w godzinach od 11:00 do 17:00.