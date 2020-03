"Pomalowana kobieta". Debiut poetycki jeleniogórzanina.

Zbiór ponad 50 wierszy przedstawia część historii życia autora.

Publikacja pozwala poznać styl pisania i myślenia Michała

Tomik składa się z dwóch części - pierwsza to tytułowa "Pomalowana kobieta".

Część druga to "Bonus- czyli tzw. Dodatek", w których autor zamieścił 15 wierszy o zróżnicowanej tematyce.

Inspirację czerpie słuchając muzyki The Doors i wczytując się w teksty Jima Morrisona.

Zapytany o proces powstawania wierszy odpowiada -"wyplułem je, bo siedziały we mnie".

Michał, prócz debiutanckiego tomiku, prowadzi również bloga.

Inspiracją nie była od samego początku poezja.

Tak pisze o sobie "Pierwszym tematem miała być moja metamorfoza, czyli mój proces redukcji wagi o 40 kg. Jednak dzisiaj po wielu namysłach postanowiłem zmienić tematykę i postawić na moją poezję. Publikować będę tutaj moje wiersze oraz inne przemyślenia. Wszystko co tutaj przeczytasz drogi czytelniku jest mojego autorstwa"