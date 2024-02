Poznajcie inne miejscowości w Polsce, które nazywają się tak samo jak stolica Karkonoszy. Na liście są wsie, leśniczówki i rezerwat

Jelenia Góra - legenda o nazwie miasta

Legenda mówi, że w czasach piastowskich osadę założył Bolesław Krzywousty w 1108 roku. Był na polowaniu na tych terenach i podczas łowów ujrzał dostojnego jelenia stojącego na wzgórzu. Książę założył tu gród obronny. U jego stóp powstała osada rzemieślniczo - targowa, która otrzymała przed rokiem 1288 magdeburskie prawa miejskie, a jej dogodne usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych do Czech i Niemiec umożliwiło prężny rozwój.

Jelenia Góra - dawny Hirschberg

W 1392 r. Jelenia Góra przeszła pod panowanie czeskie, a w 1527 r., po śmierci króla Ludwika, ostatniego z Jagiellonów na tronie czeskim – miasto znalazło się w granicach monarchii Habsburgów. Po wojnie trzydziestoletniej Jelenia Góra (Hirschberg) stała się jednym z najbogatszych miast na Śląsku. Pomyślny rozwój przerwany został w 1742 r., kiedy to Śląsk został zbrojnie wcielony do państwa pruskiego, co odcięło miasto od dotychczasowych rynków zbytu.

W XIX wieku wzrósł gwałtownie ruch turystyczny w Karkonoszach, dla którego Jelenia Góra stanowiła naturalną bazę wypadową.

W czasie II wojny światowej miasto nie doznało żadnych zniszczeń. Zostało zajęte przez wojska radzieckie dopiero po kapitulacji Niemiec w dniu 8 maja 1945 roku.

Po wcieleniu do Polski w 1945 roku, miastu została nadana nazwa Jelenia Góra.