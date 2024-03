Prasówka z Jeleniej Góry 29.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Jelenia Góra 29.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Marszałek województwa dolnośląskiego zapewnia, że wykonawca zdąży z rewitalizacją linii kolejowej z Mysłakowic do Karpacza, aby wraz ze zmianą rozkładu jazdy w czerwcu, pociągi po 24 latach wróciły do miasta pod Śnieżką. Ważną deklarację na konferencji prasowej złożył burmistrz Karpacza, który chce, aby bilet Kolei Dolnośląskich do jego miasta uprawniał też do przejazdu komunikacją miejską, aby turyści mogli dostać się z bagażami w inne części miejscowości.