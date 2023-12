Strażacy z kilkunastu OSP z paczkami dla seniorów - możesz pomóc!

Zbierają produkty długoterminowe

Nasi strażacy docierają do osób starszych, które żyją na skraju ubóstwa i większość z nich nawet nie ma lodówki. Dary dla seniorów można przekazywać do jednostek OSP i PSP, wskazanych na plakacie. Akcje wspiera również Urząd Miasta Jeleniej Góry oraz Starostwo Karkonoskie, gdzie również można przynosić produkty długoterminowe.

Sukces poprzednich edycji

Dwie poprzednie edycje to pełen sukces. Jak mówi Marcin Urbaniak, odzew ludzi przerósł ich oczekiwania. Najpierw udało się wesprzeć ok. 100 osób, a w drugiej edycji 88 osobom.

Wzruszające momenty

Zbiórka tr wa od 1 do 15 grudnia br. Z kolei 16 dnia miesiąca dary będą rozwożone do potrzebujących. Jak wspominają uczestnicy poprzednich edycji, to silne przeżycie emocjonalne.