Trwa Festiwal Wina w Jeleniej Górze. Prawdziwa gratka dla smakoszy! OPRAC.: Justyna Orlik

"O winie w Kotlinie - Festiwal Wina Polskiego Jelenia Góra 2022niedawno się rozpoczął. To pierwsza impreza winiarska w stolicy Karkonoszy i prawdziwa gratka dla miłośników wina. Jeśli chcecie wypróbować smaki czerwonych i białych trunków, to teraz jest do tego najlepsza sposobność.