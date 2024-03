Trzeci mecz - trzecia porażka. Karkonosze uległy Stilonowi w ostatniej akcji meczu! Obszerna fotorelacja

Pierwsza połowa nie była porywającym widowiskiem, co doskonale odzwierciedlał wynik do przerwy, czyli 0:0. Po zmianie stron jeleniogórzanie poderwali się do walki i stwarzali sobie okazje bramkowe, jednak zawodziła celność strzałów, a niekiedy doskonale bronił bramkarz Stilonu. Gdy wydawało się, że oba zespoły podzielą się punktami, w ostatniej akcji meczu - w 5. minucie doliczonego czasu, gola zdobył Wenerski, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Radość gości była ogromna, a w szeregach gospodarzy zapanował ogromny żal.

Spotkanie było pierwszą imprezą masową na boisku przy ul. Złotniczej od 2015 roku. Kibice obu drużyn gorąco wspierali swoich zawodników. To trzecia porażka Karkonoszy w trzecim meczu 2024 roku. Beniaminek po rundzie jesiennej był na 4. miejscu, ale spadł już na 6. Stilon dzięki wygranej odskoczył od strefy spadkowej na 3 punkty i z dorobkiem 24 "oczek" jest na 12. pozycji.