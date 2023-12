Utalentowana młodzież w świątecznym klimacie. MDK znowu zachwyca

Długie tradycje kulturalne i sportowe

Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień to połączenie Młodzieżowego Domu Kultury "Jelonek" i Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. To właśnie siedziba MDK, która przez kilka dekad czekała na remont, była miejscem, gdzie zorganizowano pierwszy koncert po kilku latach przerwy. Dzieci i młodzież z Jeleniej Góry regularnie uczęszcza do placówki przy ul. Skłodowskiej-Curie 12 na zajęcia pozalekcyjne, a podczas imprezy mieli okazję zaprezentować swoje talenty. Dla wielu był to debiut przed publicznością.