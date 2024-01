Firma, osobowość i organizacje roku w Jeleniej Górze. Nagrody prezydenta wręczone

Firmą roku 2023 został jeleniogórski Valmet

Sławek Gortych Osobowością Roku 2023

Rok 2022 jest chyba najważniejszym w Jego dotychczasowym życiu – kończy studia, miesiąc później debiutuje, a „Schronisko, które przestało istnieć” trafia na księgarskie półki. Wiosną 2023 roku czytelnicy portalu lubimyczytać.pl przyznają „Schronisku, które przestało istnieć” tytuł „Debiutu Roku2022". W kwietniu z kolei ukazuje się kontynuacja tej powieści – „Schronisko, które przetrwało” i również staje się wydawniczym sukcesem. I to wcale nie powinno dziwić, bo Sławkowe kryminały to nie tylko zręcznie prowadzona i trzymająca w napięciu akcja, ale przede wszystkim skarbnica wiedzy historycznej o naszym regionie oraz opisane z pasją karkonoskie krajobrazy.

Motocyklowe Karkonosze Organizacją Pozarządową Roku 2023

Motocyklowe Karkonosze - to organizacja charytatywna powstała w 2019 r., zrzeszająca motocyklistów z regionu jeleniogórskiego i nie tylko. Stowarzyszenie jest inicjatorem imprezy MotoMikołajki w Jeleniej Górze, która od lat gości w jeleniogórskim kalendarzu wydarzeń oraz Moto Dnia Dziecka na Placu Ratuszowym, ale to nie jedyne działania stowarzyszenia wspierające potrzebujących. Zawsze można również liczyć na ich obecność na festynach oraz piknikach, gdzie z zaangażowaniem wspierają lokalne inicjatywy. Również podopieczni oddziału pediatrii w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej otrzymują oprócz wsparcia finansowego pomoc w postaci produktów niezbędnych w codziennej działalności oddziału. Co roku włączając się również do Jeleniogórskiego Sztabu WOŚP uczestnicząc w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, gdzie jako wolontariusze pomagają w organizacji i zbiórce środków. Działania stowarzyszenia to także zakup owoców, słodyczy, gier i zabawek. Motocyklowe Karkonosze prowadzą również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szczególną opieką stowarzyszenie otacza mieszkańców domów dziecka w kotlinie jeleniogórskiej, którzy częściowo lub całkowicie pozbawieni są opieki rodzicielskiej.