W karcie dań (16- 20 czerwca 1923 r.) w restauracji schroniska na Śnieżce w menu było pięć zup, kilka sznycli i deserów Alina Gierak

Na przełomie XIX i XX wieku, gdy turystyka karkonoska święciła szczyty popularności, w góry chodziło się nie tylko, by podziwiać krajobrazy. Wędrowano także po to, by smacznie zjeść. Karty dań w karkonoskich schroniskach były imponujące. Było to tyle niezwykłe, że wszystkie składniki na potrawy dostarczane były przez karawany tragarzy, którzy pokonywali górskie trasy nawet trzykrotnie w ciągu jednego dnia. Jakie potrawy można było zjeść w schroniskach górskich w Karkonoszach na przełomie XIX i XX wieku? Czy z jadłospisów pozostało coś do dzisiaj?