W Karkonoszach i Górach Izerskich czynne są wszystkie stacje narciarskie. Ile trzeba wydać za cały dzień szusowania?

Stacja Winterpol w Białym Jarze w Karpaczu

W Białym Jarze w Karpaczu znajduje się jeden z najnowocześniejszych wyciągów w Polsce – 6 osobowa, wyprzęgana kanapa z osłonami przeciwwietrznymi, która gwarantuje komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Jej przepustowość to 3 tysiące osób na godzinę.

Stacja narciarska Winterpol Karpacz zlokalizowana jest przy ulicy Turystycznej w Karpaczu bezpośrednio przy drodze.

W stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są trzy trasy narciarskie o długości 600, 800 i 1100m oraz zróżnicowanym poziomie trudności. Trasy nr 1 i nr 3 są dodatkowo oświetlone, co umożliwia szusowanie po zmroku. Dodatkowo przy szkole narciarsko – snowboardowej M&M Karpacz zlokalizowany jest stok dydaktyczny z bezpiecznym wyciągiem taśmowym idealnie nadającym się do nauki szusowania.

Obecnie czynne są wszystkie trzy trasy.