Willowa dzielnica na zdjęciach. Jak wyglądają mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego, Morcinka i Wyczółkowskiego? [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Nie wszyscy mieszkańcy willowej części Jeleniej Góry pamiętają, że w latach dwudziestych ubiegłego wieku ulica Wyczółkowskiego nie należała do miasta. Była to wieś o nazwie Cunnersdorf, a do 1945 roku obowiązywała nazwa Jaegerstrasse. W latach 80-tych znajdowała się tu kultowa restauracja "Myśliwska", która przez lokalnych mieszkańców nazywana była mordownią. Wokół niej gromadził się półświatek. Jak dziś wyglądają mieszkańcy Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego i Morcinka? Zobaczcie na zdjęciach!