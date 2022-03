Zrujnowana herbaciarnia w Kowarach dostanie drugie życie. Pawilon oficerski od lat niszczeje i straszy zamiast czarować turystów

Pawilon Oficerski był chlubą Kowar

W przedwojennej prasie pisano o herbaciarni "najwspanialszy przykład architektury ogrodowej epoki fryderycjańskiej!". Była niezwykłą dekoracją miejskiej promenady. Znajdował się przy niej przystanek, kamienne ławki, na których spacerowicze mogli przysiąść i podziwiać widok na Śnieżkę. - czytamy na profilu Herbaciarnia w Kowarach na Facebooku.

Pawilon ogrodowy był miejscem, gdzie oficerowie siadali i delektowali się herbatą. Dziś stan altany pozostawia wiele do życzenia. Przy herbaciarni znajdował się również zjawiskowy ogród, po którym nie ma już śladu. Zarastają go samosiewy drzew i krzewów. W 1986 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków, ale nikt się nim nie zajmował. Dawny cel turystycznych wycieczek przez wiele lat straszył zamiast zaskakiwać.

Dopiero niedawno pojawiło się światełko w tunelu, a pawilon ma szansę znów zachwycać. Właścicielce udało się pozyskać wsparcie na sfinansowanie dokumentacji projektowej i będzie ubiegała się o kolejne środki z budżetu państwa.