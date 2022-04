49. Jarmark Staroci już w ten weekend (23-24.04) w Jeleniej Górze. Pojawią się wystawcy z całej Polski z rękodziełem, antykami i bibelotami

- Pojawiają się u nas wystawcy z całej Polski, a w tym roku obserwujemy szczególne zainteresowanie jarmarkiem, mimo że po raz pierwszy został on zorganizowany w kwietniu. Na początku nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale spotkaliśmy się z ogromnym odzewem. Wśród naszych wystawców są osoby, które od 49 lat stoją na tych samych stanowiskach. To między innymi dwójka braci, którzy handlują antykami, kuflami, ceramiką i szkłem oraz znaczkami. Warto do nich zajrzeć (stanowiska 1 A i 2 A). - zachęca Skibińska Zając.