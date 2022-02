Alkohol dodał mu odwagi. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego podpalił samochód byłej dziewczyny z zazdrości

Do zdarzenia doszło w Kowarach. 29- letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego najpierw wypił alkohol- jak tłumaczył dla odwagi, a następnie podpalił samochód byłej dziewczyny. Jak się później okazało do działania nakłoniła go zazdrość.

- Wydobywający się spod auta ogień zauważył dzielnicowy, który patrolował swój rejon służbowy. Funkcjonariusz natychmiast powiadomił strażaków i wspólnie ugaszono płomienie. Dzięki szybkiej reakcji nie doszło do całkowitego spalenia pojazdu pokrzywdzonej, jedynie uległ on lekkiemu nadpaleniu oraz ogień nie rozprzestrzenił się na inne pojazdy zaparkowane w pobliżu- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wstępne straty oszacowano na kwotę 2000 zł. Za uszkodzenie mienia mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.