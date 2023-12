Gdy mózg znalazłeś w chipsach... Obywatel Niemiec postanowił wjechać do parku narodowego!

Tysiąc złotych mandatu za wjazd samochodem do parku narodowego dostał obywatel Niemiec, który jak twierdzi, zaufał nawigacji i chciał przejechać do Czech Petrówką, czyli czarnym szlakiem z Jagniątkowa. Jest to nie tylko nielegalne, ale i niemożliwe. Nie da się tym szlakiem przejechać nawet latem, bo u góry jest on tylko ścieżką - informują władze Karkonoskiego Parku Narodowego.