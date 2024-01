Zobaczcie, jak wyglądała stolica Karkonoszy 80 lat temu. Po wojnie przybywali osadnicy, a starosta Wojciech Tabaka organizował życie

Jelenia Góra oddana bez wystrzału

Wprawdzie niemieckie władze Jeleniej Góry przygotowywały się do obrony miasta, m.in. budując schrony przeciwlotnicze dla ludności ( m.in. pod Wzgórzem Kościuszki) jak również szkoląc ludność w zakładaniu i rozmieszczaniu ładunków wybuchowych, a przed wkroczeniem Rosjan Wermacht zdążył wysadzić wiadukt kolejowy i most drogowy na Bobrze w Grabarach, to większych zniszczeń nie było.

Pierwsi włodarze miasta

Pierwsi osadnicy

Już w maju 945 roku do Jeleniej Góry zaczęli przybywać pierwsi osadnicy z Polski Centralnej, a od wiosny 1946 r. przesiedleńcy z terenów wschodnich, wcielonych do Związku Sowieckiego. Ich losem od strony formalnej zajmował się Państwowy Urząd Repatriacyjny.

W celu integracji tej różnorodnej masy ludzkiej i rozwiania ogromnej niepewność, co do dalszych losów na nieznanym sobie terenie, władze starały się organizować różnorodne manifestacje.