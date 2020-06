Autobus testowy już jest! Zobacz, jak się prezentuje! [ZDJĘCIA]

Jeleniogórska ławeczka od uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych

Piękny prezent trafił do ratusza. To stylizowana ławeczka, nawiązująca do kamienic na Placu Ratuszowym wykonana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Artystycznych w Jeleniej Górze.