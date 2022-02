Burmistrz Świeradowa zwraca się do hotelarzy o udostępnienie miejsca dla Ukraińców. Uchodźców wciąż przybywa

Szanowni Państwo Hotelarze, właściciele/przedstawiciele bazy noclegowej Świeradowa-Zdroju zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o udostępnienie 1 lub 2 pokoi dla uchodźców wojennych z Ukrainy, gdyby się udało, aby w ramach pomocy było także wyżywienie, to na pewno usprawniłoby to nam pomoc tym rodzinom.

W chwili obecnej mamy już 2 rodziny z Ukrainy w naszym mieście, które zostały zakwaterowane i wyposażone w najpotrzebniejsze rzeczy do życia.

Deklaracje o przekazaniu pokoju proszę zgłaszać do:

- Burmistrza Miasta Roland Marciniak,

- MOPS Świeradów-Zdrój - tel. 75 781 63 21