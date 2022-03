Dary dla uchodźców pojechały do sierocińca w głąb Ukrainy. Zgorzelec dla Jeleniej Góry

Każdy dokłada swoją cegiełkę i pomaga uchodźcom z Ukrainy

Instytucje, ale głównie osoby prywatne zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy w sytuacji zagrożenia zdecydowali się opuścić kraj. To głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali, żeby bronić ojczyzny. Los Ukraińców poruszył Polaków, dlatego nie tylko instytucje zaangażowały się aktywnie w pomoc. Mieszkańcy Zgorzelca również nie pozostali obojętni. Wspólna akcja "Widzialnej Ręki" pozwoliła na przekazanie mnóstwa artykułów dla dzieci: pieluch, lekarstw, żywności.

Ukraińcy w Jeleniej Górze

Ukraińcy w Jeleniej Górze to grupa na Facebooku, której członkowie zaangażowali się w pomoc swoim rodakom. Kilkanaście busów i osobówek wyjechało na granicę, żeby pomóc tym, którzy uciekają przed wojną. Część samochodów pojechało w głąb kraju. Dary ze Zgorzelca trafiły najpierw do Schroniska Brata Alberta w Jeleniej Górze, skąd zostały przetransportowane do sierocińca w okolicach Kijowa.