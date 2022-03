Uciekali z Kijowa i Nowogrodu Wołyńskiego. Znaleźli schronienie w Szklarskiej Porębie [ZDJĘCIA]

Ta dwunastoosobowa grupa od kilku dni przebywała we Wrocławiu, mieszkali w hostelu szukając miejsca na dalszy pobyt w Polsce. Dowiedzieli się, że w powiecie Karkonoskim przygotowane zostały dla nich miejsca. Wsiedli do pociągu i przyjechali do Szklarskiej Poręby, gdzie mogli swobodnie się zakwaterować. Do tej grupy dojedzie jeszcze 8 osób, w tym dwie dziewczynki, które przyjadą bez swoich rodziców, ponieważ Ci zostali w Ukrainie na wojnie. Pogrążone w smutku i tęsknocie jadą tutaj ze swoją ciotką.

Na pytanie dlaczego zdecydowali się przyjechać akurat do Szklarskiej Poręby, przyjezdni najczęściej odpowiadali, że będąc już po polskiej stronie granicy słyszeli, że na tych terenach jest możliwość zatrzymania się choć na chwilę.

Z kolei na pytania - jakiej oczekujecie teraz pomocy? Co jeszcze można dla Was zrobić? - jedna z kobiet odpowiadała: