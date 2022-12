Gdzie iść na spacer w Jeleniej Górze w czasie świąt Bożego Narodzenia. Może wyjdzie słońce i ruszycie od stołów?

Brama Wojanowska lezy na Trakcie Śródmiejskim w Jeleniej Górze. Znajduje się na styku dwóch ulic w centrum miasta – Konopnickiej i 1-go Maja. Brama pełniła funkcję bramy miejskiej do 1763 roku i do 1775 roku była to okazała brama wzmocniona basztą, umożliwiająca wjazd do miasta od strony Wojanowa. Po rozebraniu zastąpiona została skromniejszą barokową bramą z furtą. Pod koniec XIX wieku brama została rozebrana i przeniesiona na teren ówczesnych koszar wojskowych skąd w 1998 po gruntownym remoncie wróciła na swoje miejsce. Ozdobę bramy stanowią rokokowe kartusze z herbami Jeleniej Góry, Śląska i Prus oraz okolicznościową inskrypcją.

Eliza Ciepielewska