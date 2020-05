Kino LOT w nowej odsłonie! Już teraz możesz kupić bilety! [ZDJĘCIA aktualne i archiwalne]

Kino LOT już w nowej odsłonie. Zobacz jak teraz wygląda! Póki co, jest zamknięte ze względu na obostrzenia związane z pandemią, ale ruszył projekt "Powrót do przyszłości". O co w nim chodzi?

Całkiem niedawno zaproponowaliśmy Wam udział w akcji, która polega na tym, by już dziś kupić vouchery na film w naszym kinie. Tym sposobem Wy możecie zarezerwować sobie u nas miejsce na czas po kwarantannie, a przy okazji pomóc nam, byśmy jakoś przetrwali te trudne chwile. Kupujecie, rezerwujecie, coraz więcej seansów zajętych. Dziękujemy i nieśmiało prosimy - zaproście do nas swoich znajomych- tak o projekcie "Powrót do przyszłości" piszą jej organizatorzy. Chcesz wspomóc akcję? Bilety możesz kupić TUTAJ