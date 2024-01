Kultowy ośrodek Juventuru, w którym kiedyś jeleniogórzanie szaleli na dyskotekach, ciągle czeka na drugie życie. Jest na to szansa Alina Gierak

Chwile rozkwitu i sławy jeleniogórski ośrodek wypoczynkowy "Juventuru" przeżywał w latach 90. minionego wieku. Dziś to miejsce przygnębiające i straszne nawet w dzień.

W latach 90. minionego wieku jeleniogórski ośrodek Juvnturu, to był dopiero szpan. Do restauracji o wdzięcznej nazwie "Paradise" przyjeżdżało całe Zabobrze i okolica. W hotelu bywały oficjalne delegacje, odbyło się wiele spotkań towarzyskich. Ośrodek, położony przy wyjeździe z miasta w kierunku na Świerzawę, był wizytówką stolicy Karkonoszy. Błyszczał przez kilka lat, a potem rozpoczął powolny zgon. Zobaczcie te zdjęcia. Dzisiaj to pobojowisko, które straszy nawet w dzień. Czy jest szansa, że to się zmieni?