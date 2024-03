Na szlaku jelonków w Jeleniej Górze stoi 19 rzeźb. Miasto można zwiedzać z mapą jelonków i odkrywać zakamarki. Przybył jelonek - lalkarz

Jelonek lalkarz przy Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze

Rzeźba jelonka jest wspaniała i z pewnością będzie oblegana przez dzieci i kuracjuszy, którzy będą sobie robić pamiątkowe zdjęcia, tak jak to robią na wielkim krześle przed naszym teatrem - mówi Małgorzata Nauka, dyrektorka Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze

To już 19. rzeźba na szlaku jelonków. Odkrywając ich lokalizacje, turyści mogą poznawać zakątki Jeleniej Góry. Jelonki stoją między innymi na placu Ratuszowym, przy stanicy rowerowej na Zabobrzu, dworcu PKP, przy uczelniach, sklepach i instytucjach. Imiona dl jelonków wybierają mieszkańcy.

Jelonek-lalkarz od razu po odsłonięciu oblegany był przez dzieci, mieszkańców i turystów. Podła propozycja, by nazwać go Boguś, w nawiązaniu do Bogdana Nauki, zmarłego, wieloletniego dyrektora ZTA.

