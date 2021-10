Najpiękniejszy pałac w okolicy Jeleniej góry i Karpacza został wystawiony na sprzedaż. Bajeczna posiadłość jest do kupienia [ZDJĘCIA]

Cena: 5,5 mln złotych Pałac częściowo odrestaurowany położony na działce (częściowo ogrodzonej) o łącznej powierzchni 50100m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 5485m2. Założenie składa się z trójkondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu głównego, wzniesionego na planie prostokąta, piętrowej oficyny z galerią nakrytą dachem mansardowym oraz domu dla pracowników, stajni z sześcioma boksami oraz budynku gospodarczego. Całość jest otoczona zabytkowym parkiem ze starodrzewem. Wyremontowana część pałacu oraz stojący obok budynek nadają się do zamieszkania bez konieczności przeprowadzania remontu. Obiekt ogrzewany jest piecem na opał stały, jednak istniej możliwość zmiany ogrzewania na gazowe. Do pałacu doprowadzony jest prąd, woda, telewizja oraz Internet. Woda podłączona do pałacu jest wodą źródlaną pozyskiwaną z pobliskiego źródła. To doskonała oferta dla pomysłowego inwestora. Doskonale pod klinikę, hotel, dom seniora itp. Atrakcyjna lokalizacja - nieopodal Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ok 30 km do Karpacza, 34 km do Szklarskiej Poręby.

