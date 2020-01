Pink Cakes w Jeleniej Górze! Zjemy tutaj coś słodkiego i nauczymy się tolerancji! [ZDJĘCIA]

To będzie wyjątkowe miejsce! Już teraz zapowiada się pysznie! W ofercie znajdą się domowe ciasta i ciasteczka, praliny i inne wypieki. Do tego aromatyczna kawa! Czego chcieć więcej?

Zapraszamy na oficjalne otwarcie już 21 stycznia o godz. 10.00 do Pink Cakes przy Placu Ratuszowym 26. Będzie pysznie!

To będzie siódmy lokal w Polsce i pierwszy w Jeleniej Górze, gdzie prawie cała załoga to osoby z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.

- Dzięki inicjatywie dwóch Pań Lucyna Musiał i Sylwia Koperek tworzy się miejsce, gdzie spełniają się marzenia niepełnosprawnych o dorosłym życiu. Dla nich to nie tylko praca, ale przede wszystkim szansa na uzyskanie większej samodzielności, poczucia przynależności do grupy i integracji ze środowiskiem zewnętrznym- komentuje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. - Dla personelu będzie to terapia przez pracę, natomiast dla gości, a więc głównie Nas – jeleniogórzan, nauka tolerancji i wrażliwości.