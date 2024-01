Po zwycięstwie w stolicy, zmierzyły się z liderkami Ligi Centralnej. Pierwszy taki mecz w sezonie

ME 2016 w piłce ręcznej: Hiszpania - Szwecja 24:22 (ZDJĘCIA)

Mecz Hiszpania - Szwecja zakończył się wynikiem 24:22 (12:10). Był to ostatni mecz w grupie C, która spotkania rozgrywła w Hali Ludowej we Wrocławiu. Hiszpania...