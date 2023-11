Liga Centralna Kobiet: Vitamineo Jelenia Góra wyraźnie słabsze od Dziewiątki Legnica

Od początku większą wolę walki, determinację wykazywały przyjezdne. Już po 5 minutach gry na tablicy wyników było 0:5. Dopiero przy stanie 2:7 trenerka miejscowych zdecydowała się poprosić o czas. Co prawda, Vitamineo doszło na 5:8, ale rywalki na więcej nie pozwoliły i do przerwy ich przewaga nie stopniała poniżej 3 bramek, a do szatni oba zespoły udały się przy stanie 14:19.

W drugiej połowie nadal „team spirit” był po stronie podopiecznych Michała Pastuszko, które mimo młodego składu punktowały błędy doświadczonego zespołu z Jeleniej Góry. Ekipa Dili Samadovej zbliżała się co najwyżej na 4 trafienia i nie mogła znaleźć sposobu na świetnie dysponowaną Aleksandrę Bielak. Ostatecznie Vitamineo uległo Dziewiątce 27:34 i było to w pełni zasłużone zwycięstwo legniczanek.

W tabeli Ligi Centralnej Kobiet Dziewiątka Legnica przeskoczyła Vitamineo i opuściła strefę spadkową, do której trafiły jeleniogórzanki. Kolejne mecze zaplanowano dopiero na połowę stycznia 2024 roku.