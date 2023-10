Policjanci będą pilnować bezpieczeństwa przy jeleniogórskich cmentarzach. Sprawdźcie, gdzie można będzie zaparkować

Akcja Znicz 2023. Zmiany organizacji ruchu drogowego. Cmentarz przy ulicy Sudeckiej ( Stary )

Wytyczone i zabezpieczone zostaną następujące miejsca do parkowania

Cmentarz przy ulicy Sudeckiej ( Nowy )

Parkingi usytuowane przy tym cmentarzu są zabezpieczone w wystarczającą liczbę miejsc do parkowania pojazdów, jednak nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze. Apelujemy do kierowców o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.