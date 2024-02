Protest wolnych Polaków w Jeleniej Górze. Opozycja domaga się praworządności

Na proteście w Jeleniej Górze zgromadziło się ponad 300 osób, które nie zgadzają się z polityką Koalicji Obywatelskiej, rządzącej wraz z Trzecią Drogą i Nową Lewicą. Jak podkreślali politycy PiS, szanują demokratyczne wybory, ale nie można przejmować władzy za pomocą uchwał i decyzji, nie popartych ustawami.

Uczestnicy zgromadzenia podkreślali, że wracają im wspomnienia z czasów komuny.

To obowiązek każdego Polaka - czuję się patriotą. Protestuję przeciwko temu, co się dzieje - wraca komuna, bezprawie. Pomija się prezydenta, to bandyterka. Boję się, że będzie gorzej - wyznał jeden z protestujących. - Dlaczego tu jestem? Odcięcie nas od mediów, demolka prokuratury, szkolnictwa, służby zdrowia - dodała kolejna z uczestniczek protestu. - Kiedyś walczyliśmy za Solidarność, teraz musimy pomóc, aby nasze wnuki nie obudziły się w takiej Polsce, jak kiedyś my. Życzymy naszemu wodzowi - Jarosławowi Kaczyńskiemu, dużo zdrówka - dodał kolejny uczestnik, który prosto z Jeleniej Góry pojechał do Legnicy na spotkanie z byłym premierem - Mateuszem Morawieckim.