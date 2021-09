Przegląd tygodnia w Jeleniej Górze, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Jeleniej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.09 a 25.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie jedz tych rzeczy. LIDL, Biedronka, Auchan wycofują z polskich sklepów toksyczną żywność”?

Przegląd tygodnia Jelenia Góra od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie jedz tych rzeczy. LIDL, Biedronka, Auchan wycofują z polskich sklepów toksyczną żywność Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki. 📢 Jeleniogórzanie mają dobre serca i oddają te rzeczy za darmo na OLX. Co możesz dostać "za free"? [25.09] Oto najnowsze oferty mieszkańców Jeleniej Góry na serwisie OLX. Te gadżety możesz dostać "za darmo". Wśród nich są meble, ubrania, książki. Może akurat komuś coś się przyda i rzeczy te dostaną nowy dom. Zobaczcie!

📢 Mieszkańcy Jeleniej Góry ponad 15 lat temu. Tak wyglądali i bawili się jeleniogórzanie [NASZE ARCHIWUM] Takie perełki mamy w swoim archiwum. Zdjęcia mieszkańców Jeleniej Góry i samego miasta wykonał nasz fotoreporter w latach 2002- 2006. Zobaczcie jak wtedy wyglądał jeleniogórski świat!

Tygodniowa prasówka 19.09-25.09.2021 Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jeleniej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dinozaury jak prawdziwe. W Szklarskiej Porębie spędzisz rodzinny czas w towarzystwie prehistorycznych gadów Hej przygodo! Jeśli szukasz miejsca, w którym jest mnóstwo atrakcji dla całej rodziny- warto tu się wybrać. W Dinoparku w Szklarskiej Porębie świat prehistorycznych dinozaurów miesza się z dzisiejszymi zabawami. Gwarantujemy, że mali poszukiwacze przygód będą szczególnie zadowoleni z wizyty tutaj. Zapraszamy do krainy dinozaurów w samym sercu Karkonoszy.

📢 To już tylko wspomnienia. Dawne karkonoskie schroniska cieszyły się popularnością wśród turystów z Europy. Teraz ich już nie ma Karkonosze od wieków przyciągały turystów i piechurów. Zachwyt nad naszymi górami do tej pory nie słabnie, a schroniska górskie cieszą się obecnością górskich miłośników. Wcześniej schronisk było zdecydowanie więcej. Powstawały nowe i nowe, aby w pełni dać możliwość turystom odpoczynku i zjedzenia ciepłego posiłku po wyczerpującej wędrówce. Wiele z tych schronisk to już tylko wspomnienie. Zobaczcie, te które zniknęły z mapy Karkonoszy. 📢 W jeleniogórskim Norwidzie klasa pod chmurką i jelonek "jestem z Norwida". Tak uczniowie uczcili 200 urodziny wybitnego poety W Jeleniej Górze rozpoczęły się obchody 200 urodzin Cypriana Kamila Norwida. Inauguracja odbyła się w jeleniogórskim Norwidzie, gdzie odsłonięta została figura jelonka "jestem z Norwida" oraz otwarto klasę pod chmurką, gdzie uczniowie będą mieli możliwość nauki na świeżym powietrzu. Zobaczcie!

📢 Pałac w Bobrowie wyglądał kiedyś jak z bajki Disneya. Teraz popada w ruinę Wznoszący się na skarpie nad rzeką Bóbr pałac, wzbudza podziw. Choć lata świetności ma dawno za sobą, a obecnie popada w ruinę, jego zróżnicowana bryła przypominająca te z epoki francuskiego renesansu, zachwyca. Pałac od lat znajduje się w rękach osoby prywatnej, a po porozstawianych rusztowaniach mylnie można pomyśleć, że jest on obecnie remontowany. 📢 Spektakularne modernizacje w Jeleniej Górze. Zobacz jak zmieniły się te miejsca i budynki w 2020 roku Jelenia Góra może pochwalić się wieloma pięknymi miejscami i budynkami, które przeszły spektakularne modernizacje. Te obiekty zyskały nowy wizerunek, funkcje i stały się jednymi z ulubionych przez mieszkańców Jeleniej Góry. Zobaczcie najciekawsze metamorfozy jeleniogórskich miejsc i budynków w 2020 roku.

📢 Sky Walk w Świeradowie- Zdroju ma konkurencje. Czerniawska Kopa, Sępia Góra czy Stóg Izerski. Stąd widoki są równie piękne Czerwcowe otwarcie Sky Walk w Świeradowie- Zdroju wywołało prawdziwe, turystyczne poruszenie. Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale i Polski chcieli wdrapać się po ścieżce w chmurach i zobaczyć niezwykłe widoki na okolicę i Góry Izerskie. W Świeradowie- Zdroju to nie jedyny punkt, z którego widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wybieracie się do tego uzdrowiskowego kurortu, warto odwiedzić te miejsca i zachwycić się krajobrazem. Kliknijcie w zdjęcie główne i przejdźcie do galerii. Tam poruszajcie się strzałkami. 📢 Turystyczny zawrót głowy w Szklarskiej Porębie w latach 70-tych. Zobaczcie jak turyści spędzali czas Uwielbiana Szklarska Poręba w latach 70-tych kwitła. Turyści przyjeżdżali na narty, na wakacje, w góry i dla tych pięknych widoków. To był prawdziwy turystyczny zawrót głowy. Zobaczcie jak wtedy wyglądał odpoczynek w Szklarskiej Porębie!

📢 To najsmaczniejszy chleb, bułki, chałka w stolicy Karkonoszy. Kupisz je tutaj. Oto najlepsze piekarnie w Jeleniej Górze Smaczne pieczywo to podstawa, a w obecnych czasach niestety, ale łatwiej dostać sztuczny, gotowy wypiek niż prawdziwy, chrupiący bochenek chleba. Gdzie jest najlepsze pieczywo w Jeleniej Górze? Która piekarnia może pochwalić się smaczną chałką, bułeczkami czy pszennym chlebem? Zobaczcie nasz ranking, który powstał na podstawie opinii zamieszczonych w Google. 📢 Kradły ciuchy i kosmetyki w jeleniogórskich sklepach. Trafi do więzienia Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali mężczyznę, który przez kilka miesięcy okradał sklep odzieżowy i drogerię. Jak sie okazało, ma już na swoim koncie podobne przestępstwa.

📢 Bory Dolnośląskie zachwycają obfitością barw. Zobacz największy kompleks leśny w Europie Środkowej oczami Instagramerów Bory Dolnośląskie o każdej porze roku są piękne, ale przełom lata i jesieni jest szczególny. Wszechobecne wrzosy, kolorowe liście, mgliste polany i obfite w grzyby runo leśne. Instagramerzy to docenili! Zobacz największy kompleks leśny w Polsce ich oczami! Zapraszamy do galerii.

