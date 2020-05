(© Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jelenia Góra)

Trwa remont ul. Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze. Przebudowie poddano 3 km drogi. Powstanie tam również ścieżka rowerowa. Remontu doczekają się także dwie kładki, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne oraz pojawią się wygrodzenia i poręcze poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz wiele innych drobniejszych prac. Łączna wartość umowy to ok. 6,77 mln zł, wykonawca daje gwarancję na 60 miesięcy, deklarując, że ukończy roboty nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

