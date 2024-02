Rower górski, portfel i pistolet gazowy... Co jeszcze gubią jeleniogórzanie? Zobacz, jakie przedmioty trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych

Co najczęściej gubią jeleniogórzanie?

Gdzie na właścicieli czekają rzeczy, które zgubili w autobusie, galerii handlowej lub w innym miejscu?

W Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Jelenia Góra , przy ulicy Ptasiej 6 A w Jeleniej Górze, w punkcie informacji (na parterze). Numer kontaktowy: 75 75 46 356. Godziny urzędowania: pn-śr od 7:30 do 15:15, czw 7:30 do 16:15, pt od 7:30 do 14:15.

Biuro Rzeczy Znalezionych tych przedmiotów nie przyjmuje

Co ze zgubami, po które nikt się nie zgłosił?

Zgodnie z przepisami – rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy. Jeśli w tym czasie przedmiot nie wróci do prawowitego właściciela, to prawo własności przechodzi na znalazcę przedmiotu. Ma on wtedy określony termin na odebranie rzeczy. Jeśli tego nie zrobi, właścicielem znalezionego przedmiotu staje się miasto.