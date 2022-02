Rusza Jeleniogórska Karta Miejska. Z jakich zniżek można skorzystać?

Wiele korzyści w jednym miejscu

Ale to nie wszystko. Miasto pracuje nad połączeniem Jeleniogórskiej Karty Miejskiej z miesięcznym biletem MZK. Karta będzie również identyfikatorem dla dzieci i młodzieży szkolnej korzystających z darmowych przejazdów. Planowane są też integracje z innymi systemami elektronicznymi funkcjonującymi obecnie w miejskich jednostkach. W efekcie, zamiast wielu plastikowych nośników, wielu kont, korzystając z oferty Miasta i jeleniogórskich instytucji wystarczy jedna - Jeleniogórska Karta Miejska!

Od kiedy i dla kogo?

Program wystartuje w II kwartale 2022 roku, ale już dzisiaj warto zapewnić sobie do niego dostęp. Do korzystania z Jeleniogórskiej Karty Miejskiej uprawnione będą bowiem osoby, które opłacają podatek dochodowy w Jeleniej Górze. Oznacza to, że chcąc skorzystać z atrakcyjnych benefitów oferowanych w ramach Jeleniogórskiej Karty Miejskiej w rozliczeniu podatkowym PIT za 2021 r. należy wskazać jako miejsce swojego zamieszkania Miasto Jelenia Góra. Z programu korzystać będą mogły również dzieci i młodzież przypisanie do konta rodzica/opiekuna prawnego.

Jak?

Chcemy, żeby obsługa i korzystanie z Karty były jak najprostsze. Wnioski składać można będzie tradycyjnie – w wyznaczonym punkcie obsługi oraz przez internet. Karta dostępna będzie w wersji tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej – dostępnej na smartfony (z systemem Android i iOS). Wszelkie informacje, aktualności, lista partnerów, dostępne zniżki i ulgi, aktualne promocje - znaleźć można będzie na dedykowanym portalu internetowym. Poprzez ten portal również odbywać będzie się składanie wniosków oraz zarządzanie kontem zarówno z pozycji użytkownika (mieszkańca) jak i partnera. Karta będzie bezpłatna.

Po co?

Z podobnych rozwiązań większość z nas korzysta już dziś. Jeleniogórska Karta Miejska to bowiem nic innego jak program lojalnościowy znany z sieci handlowych, marketów, stacji paliw, sklepów internetowych itp. Poprzez Jeleniogórską Kartę Miejską chcemy integrować lokalną społeczność, instytucje miejskie i prywatny biznes. Chcemy zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców do budowania z nami nowoczesnego, przyjaznego i sprawnego miasta. Ale też, zachęcić tych, dla których Jelenia Góra jest miejscem codziennego życia, pracy, nauki – aby tu, jeśli tego nie robią, opłacali podatki. Skoro mieszkamy w Jeleniej Górze, korzystamy z miejskiej infrastruktury, to naturalnym jest, że powinniśmy płacić też tutaj podatki i w ten sposób dokładać się do codziennego funkcjonowania miasta. Dochody z PIT są bowiem bardzo ważną częścią każdorocznego budżetu Jeleniej Góry. Chcemy w szczególny sposób podziękować i zaoferować coś tym, którzy w tej części biorą na siebie ciężar utrzymywania naszego miasta.