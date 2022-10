Rusza kurs na przewodnika KPN. To program edukacyjny skierowany do przewodników górskich

Szkolenie dla przewodników górskich organizowane przez Karkonoski Park Narodowy rozpoczyna się już 18 listopada 2022 roku. Podczas szkoleń przeznaczonych dla przewodników górskich, sudeckich uczestnicy uzyskają wiedze na temat funkcjonowania takich obszarów działalności parku narodowego jak ochrona przyrody, udostępnianie parku narodowego do celów turystycznych czy zakres działania Straży Parku.

"Przewodnik KPN" to nie stanowisko pracy, a program edukacyjny adresowany do osób mających już uprawnienia przewodnika, które mogą oprowadzać grupy po Karkonoskim Parku Narodowym - mówi koordynatorka projektu Aleksandra Trytek. - Chcemy by te osoby miały większą wiedzę na temat KPN, były mocniej uwrażliwione na problemy karkonoskiej przyrody.