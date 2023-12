Skarbnik Jeleniej Góry rezygnuje. Co dalej z finansami miasta?

Jelenia Góra zadłuża się na bieżącą działalność

W 2023 roku budżet Jeleniej Góry ma mieć deficyt w wysokości 137 751 301,26 zł, co w sumie da ok. 300 mln zł długu. Tegoroczny ubytek w budżecie to głównie obligacje, jakie miasto wypuściło, aby pokryć bieżące potrzeby.

Obecny rząd nie kochał samorządów, szczególnie miast na prawach powiatu. Jelenia Góra straciła ponad 166 mln zł, stąd wypuszczanie obligacji, aby przeżyć. Musieliśmy to zrobić - tłumaczy Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.