Świąteczne Miasteczko „Dzień Dobry TVN” odwiedzi Jelenią Górę

Od 12 grudnia w siedmiu miejscowościach w Polsce pojawi się przestrzeń wypełniona magią Bożego Narodzenia. Wyjątkową atmosferę zapewni klimatyczna scenografia, atrakcje dzięki którym będzie można poczuć się niczym w wiosce Świętego Mikołaja oraz rozbrzmiewająca w tle kolęda wykonywana przez wszystkich prowadzących.

„Dzień Dobry TVN” wyrusza poza Warszawę, by spotkać się ze swoimi widzami i wspólnie cieszyć świątecznym nastrojem. W miasteczku zaaranżowana zostanie strefa foto, w której odwiedzający będą mogli wykonać świąteczne zdjęcia oraz rekreacyjna przeznaczona do odpoczynku. W każdej z miejscowości pojawi się jeden z prowadzących program. A kto odwiedzi Jelenią Górę? Tego dowiemy się we wtorek, 14 grudnia.