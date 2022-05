Szlakiem karkonoskich schronisk. Zachwyć się naleśnikami z jagodami i widokami w schronisku Szrenica Paulina Gadomska

Byliście tutaj kiedyś? Naszym zdaniem to miejsce trzeba odwiedzić! Schronisko Szrenica położone jest na wierzchołku szczytu o tej samej nazwie na wysokości 1362 m n.p.m. To jedno z najpopularniejszych schronisk w polskich Karkonoszach. To raj dla narciarzy i miłośników zachwycających widoków.