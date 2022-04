Ta panorama Gór Izerskich zachwyca. Z Sępiej Góry roztacza się piękny widok na góry i Świeradów-Zdrój

Sępia Góra położona jest na wysokości 828 m n.p.m. Na jej szczycie znajdują się skały granitowo-gnejsowe określane razem jako Biały Kamień. Jest to punkt widokowy pozwalający podziwiać Karkonosze, Pogórze Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską oraz pasmo Gór Łużyckich. Na szczyt prowadzi szlak turystyczny pośród lasu spod dawnego dworca kolejowego obecnie Stacji Kultury. Trasa jest bardzo przyjemna i nie należy do trudnych. Jeśli macie ochotę na spacer po Górach Izerskich to zapraszamy właśnie tutaj. Cisza, spokój i piękna przyroda, a widok ze szczytu zapiera dech w piersiach.