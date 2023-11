Tak nie parkujemy! Święte krowy w Jeleniej Górze

Straż Miejska w Jeleniej Górze regularnie prezentuje mistrzów parkowania, którzy za nic mają przepisy i zasady współżycia społecznego. W galerii można znaleźć zdjęcia "świętych krów" z ulicy Krakowskiej, Armii Krajowej, Grodzkiej, Kadetów, Kilińskiego, 1 Maja, Piłsudskiego, Gimnazjalnej, Bankowej, Krakowskiej przy PKP, 1 Maja przy PKP z Placu Piastowskiego oraz Groszowej.

Parkowanie w sposób jaki przedstawiamy na zdjęciach kończy się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - podkreśla Artur Chmielewski, rzecznik jeleniogórskich strażników.

Przypadki nieprawidłowego parkowania napotkane przez strażników, ale też zgłaszane przez innych użytkowników dróg pokazujemy na naszej stronie nie dlatego, by się z kogoś wyśmiewać, ale po to, aby się przez chwilę zastanowić i nie popełniać błędów innych oraz jaka jest skala popełnianych najczęściej wykroczeń - dodał A. Chmielewski.

Straż Miejska przypomina, że postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6000 zł. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 550 złotych.