W Cieplicach - Śląskich -Zdroju wypoczywało się luksusowo. Spacery po deptaku, kąpiele lecznicze i wycieczki na Chojnik ( STARE ZDJĘCIA) Paulina Gadomska, Alina Gierak

Jeździło się do wód po wypoczynek, na kurację oraz nawiązywanie nowych znajomości. Cieplice Śląskie -Zdrój przyciągały kuracjuszy z całej Europy. Wypadało tu bywać i pokazać się na deptaku, raucie czy balu. Nie brakowało rozrywek dla bogatych i biedniejszych. Życie kuracjusza toczyło się w tym samym rytmie, co teraz. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z uzdrowiska. Kiedyś to były czasy!