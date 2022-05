W Jeleniej Górze jest 5 schronów i kilkadziesiąt ukryć. Jak wyglądają i ile osób pomieszczą w razie zagrożenia wojną?

Schrony i ukrycia w Jeleniej Górze

Niewielką część ludności miasta mogą pomieścić schrony i ukrycia, które mają uratować nam życie podczas wojny lub ataku terrorystycznego. W Jeleniej Górze jest jest 5 schronów i 39 ukryć. Jedne od drugich różnią się tym, że w pierwszych jest dostęp do wody, energii elektrycznej i powietrza, co teoretycznie pozwala przeżyć w nich dłuższy czas. W ukryciach można schować się tylko na kilka dni i pozwolą znaleźć schronienie tylko kilku tysiącom osób.

Jeśli kiedykolwiek pojawi się zagrożenie atakiem terrorystycznym lub wojną, to obrona cywilna będzie musiała zrealizować plan ewakuacji i ochrony ludności, ściśle współpracując z policjantami, strażakami, strażnikami miejskimi oraz wojskiem.

Schron pod Wzgórzem Kościuszki

To gigantyczny obiekt, który posiada aż 4 kilometry korytarzy i jest odpowiednio konserwowany, bo na co dzień organizowane są tam atrakcje dla dzieci i dorosłych. Time Gates, czyli Bramy Czasu to miejsce, gdzie można zobaczyć cewkę Tesli i poznać historię z czasów sprzed II wojny światowej. Podziemia są oczyszczone i posiadają zagospodarowane pokoje. Niestety, z pozostałymi schronami nie jest już tak dobrze.