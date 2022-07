Wystartowała kolejna edycja gry terenowej "aGdzie.to"

Gra terenowa aGdzie.to ma za zadanie zachęcać do poznawania swojej okolicy. Przygotowane trasy to zapomniane leśne ścieżki i miejsca rzadko odwiedzane przez turystów. Trasa klasyczna to ok. 18 kilometrów wędrówki po Górach Izerskich. Podczas grania w aGdzie.to uczestnicy zobaczą punkty widokowe, jaskinie, jamy, skały, szczyty i miejsca historyczne.