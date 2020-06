Wywozili śmieci do lasu busami! Internauci: "Gęby na billboardy i karać! " [ZDJĘCIA]

"Powinni to posprzątać na własny koszt !!!! A potem z nimi do więzienia plus kara pieniężna na maxa. Bez litości!", " Co za patologia . Gęby na bilbordy i adres pensjonatu przy wjeździe do Karpacza."- tak Internauci komentują to co, zobaczyli na zdjęciach.

Mężczyźni busem wjechali w środek lasu po to, aby wyrzucić kilogramy śmieci. To się nie mieści w głowie.

Nagrania pochodzą tylko z jednego miejsca z okolic Karpacza. Zostały zarejestrowane w ciągu dwóch dni z końca maja tego roku, a takich śmieciarzy jest niestety znacznie więcej. Nadleśnictwo "Śnieżka" informuje, że sprawcy zostali ujęci, a sprawy przekazane do sądu.